افتتاح المعرض الثالث عشر للمنتجات التراثية والحرف اليدوية بجامعة القناة.. اليوم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس افتتاح المعرض الثالث عشر للمنتجات التراثية والحرف اليدوية اليوم الاثنين، ويُقام لأول مرة بنادى أعضاء هيئة التدريس ويستمر حتى الأربعاء 27 يوليو بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

وأضاف "مندور" أن الجامعة حريصة على إقامة هذه المعارض لتشجيع الأجيال الجديدة من الحرفيين والفنانين على إحياء التراث الفريد والحرف اليدوية.

يأتى المعرض بإشراف عام الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف تنفيذى الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى، والتى أوضحت أن المعرض يضم مجموعة من العارضين المتميزين والمبدعين الذين يمتلكون القدرة على الابتكار والإبداع وأهل القرى الأكثر احتياجاً والتى تتميز بصناعة المنتجات اليدوية والتراثية.