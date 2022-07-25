اعرف فوائد كبسولات فيتامين E للبشرة والشعر والأظافر

كتبت فاطمة خليل

تناول المكملات الغذائية له فوائد صحية واسعة النطاق، وكبسولة فيتامين (هـ) أو E من الفيتامينات التي تفيد الشعر والأظافر والبشرة، ويمكن أن تلعب دورًا حيويًا في روتين جمالك، في هذا التقرير نتعرف على فوائد كبسولات فيتامين E للبشرة والشعر، بحسب موقع "health".

فوائد فيتامين هـ لشعرك وبشرتك وأظافرك

1. تساعد في نمو الأظافر



تنطوي الأنشطة اليومية في المنزل على تعرض اليدين لمختلف أنواع الصابون والمنظفات خلال اليوم، سواء كان الأمر يتعلق بالطهي أو غسل الأواني أو الخضار أو الملابس، فإن كل نشاط يمكن أن يؤدي إلى تآكل الأظافر.

يمكنك استخدام فيتامين (هـ) موضعيًا على أظافرك، افتحى الكبسولة واستخدمها لتدليك الأظافر والجلد المحيط بها.

2. محاربة فرط التصبغ



فرط التصبغ هو حالة تنتهي فيها أجزاء من جلدك بتراكم الميلانين أكثر من بعض الأجزاء الأخرى قد يؤدي هذا في النهاية إلى تفاوت لون البشرة.

يقال إن فيتامين (هـ) له خصائص مضادة للأكسدة ، ويعتبر فيتامين رائع في طب الأمراض الجلدية.

يحدث فرط التصبغ في الطبقات العميقة من الجلد ، لذلك من غير المحتمل أن يكون هناك علاج سريع لاختفاء التصبغات، لذا، فإن الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات لفيتامين E تجعله مفيدًا.

ضعى مكونات كبسولة فيتامين هـ على المنطقة المصابة بانتظام ودلكي بها بشرتك بلطف بحركة دائرية.

3. تقوية الشعر



يقدم الجانب المضاد للأكسدة لفيتامين E فوائد للشعر، خاصة بين أولئك الذين يعانون من مشاكل تساقط الشعر.

يمكنك استخدام كبسولات فيتامين (هـ) موضعيًا مع الشامبو أو البلسم أو الزيت.

يمكنك أيضًا تجربة استخدامه في قناع الشعر! أسهل طريقة لاستخدامه هي استخراج الزيت من الكبسولة وخلطه مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

امنحى شعرك وفروة رأسك تدليكًا لطيفًا واتركيه لمدة 2-3 قبل غسله. حاولى استخدامه مرتين في الأسبوع.

4. تقليل التجاعيد



يمكن استخدام زيت فيتامين هـ ككريم مضاد للشيخوخة من قبل الأشخاص الذين قد يكونون قلقين من التجاعيد والخطوط الدقيقة.

خصائصه الطبيعية المضادة للالتهابات تجعله رائعًا للبشرة، بصرف النظر عن ذلك ، قد يكون زيت فيتامين E مفيدًا في حبس الرطوبة والحفاظ على رطوبة البشرة.

دلكي زيت فيتامين E على بشرتك بحركة دائرية للحصول على أفضل النتائج.

استخدميه مرة واحدة فقط في اليوم ، ويفضل قبل النوم.

5. حماية من حروق الشمس



هل بشرتك عرضة لحروق الشمس؟ يحتوي زيت فيتامين E على قوى واقية من الضوء لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة يقال أيضًا أنه علاج فعال لحروق الشمس ، حيث يمكنه علاج الجلد الجاف والمتقشر ، وفقًا لدراسات متعددة.