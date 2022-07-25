استخراج أتوبيس سقط داخل ترعة المريوطية في البدرشين

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

استخرجت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ميني باص سقط داخل ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد انقلاب أتوبيس داخل ترعة بدائرة مركز شرطة في البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين أنه أثناء سير الأتوبيس اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب انقلابه داخل ترعة المريوطية.

وتم انتشال الأتوبيس من داخل المياه، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.