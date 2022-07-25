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الإثنين، 25 يوليه 2022 10:22 ص
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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم

الإثنين، 25 يوليه 2022 10:22 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين. 
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 9302 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1700 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11437 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 3772 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1820 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2672 نقطة.

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