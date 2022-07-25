ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 9302 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1700 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11437 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 3772 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1820 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2672 نقطة.