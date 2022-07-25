اتحاد المستثمرات العرب يستثمر 100 مليون دولار لإقامة مشروع بتروكيماويات

كتب إسلام سعيد

شاركت هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب فى فعاليات الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن والبحرين، الذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة المصرية المنعقد في القاهرة اليوم

وتمثل مصر في الاجتماعات وزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع، ويمثل الأردن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي ويمثل الإمارات وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان الجابر، ويمثل البحرين وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين راشد الزيانى.

وأعلنت هدى يسي، فى تصريحات على هامش الاجتماعات عن تقدم الاتحاد بمشروع لصناعة البتروكيماويات بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار، ويتم دراسته خلال الاجتماعات تميدا لبدء التنفيذ.

وأكدت أن الاجتماع يهدف لوضع آليَّة واضحة لبدء العمل في تنفيذ المشاريع المنبثقة عن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة،بين الإمارات والأردن ومصر، والتى تم توقيعها مؤخرا في أبو ظبي، بحضور الشّيخ منصور بن زايد آل نهيَّان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرِّئاسة في دولة الإمارات، ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وتأتي استجابة لمخرجات لقاء القمَّة الثلاثية، الذي جمع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمَّد بن زايد آل نهيَّان، والملك عبدالله الثاني، والرَّئيس المصري عبدالفتَّاح السِّيسي، خلال شهر رمضان الماضى.

وأوضحت هدى يسى، أن الاجتماع الثلاثى سيساهم في تعزيز الاستثمار، وزيادة التَّبادل بين دول مصر والإمارات والاردن، بما يسهم في توفير فرص العمل، وتحقيق النموّ الاقتصادي المأمول.

وأكدت أن التكامل الصناعى مهم باعتبار الصناعة قاطرة التنمية من خلال نقل التكنولوجيا وتوطينها وترسيخ والمتوافرة فى مصر ودولنا العربية الأردن والإمارات.

وكما شهدت الإجتماعات الإعلان عن انضمام دولة البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الثلاث المؤسسة للشراكة، وذلك بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين.

وحضر من اتحاد المستثمرات العرب المهندس على زين العابدين رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد ضمن مشاركة عدد كبير من ممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدني بكل من مصر والامارات والاردن.