إنفوجراف.. ماذا أنجزت مبادرة "حياة كريمة" فى الشرقية حتى الآن؟

فريق المحافظات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، تهدف إلى تحسين جوده حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم، وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية لهم ويرصد اليوم السابع أهم هذه المشروعات:

119 مشروعا بقطاع الصرف الصحى

99 مشروعا بقطاع مياه الشرب

تأهيل وتبطين 12 ترعة بقطاع الرى

أعمال إنشاء 13 كوبرى بقطاع الطرق والكبارى

87 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية

31 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة

32 مشروعا بقطاع الصحة

7 مشروعات بقطاع الإسعاف

10 مجمعات حكومية

10 مجمعات زراعية

4 وحدات إطفاء

تنفيذ 4 وحدات تضامن اجتماعي

6 مشروعات بقطاع الغاز الطبيعى

4 مشروعات بقطاع الاتصالات

6 مشروعات بقطاع البريد