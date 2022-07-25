اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 يوليه 2022 09:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إنفوجراف.. ماذا أنجزت مبادرة "حياة كريمة" فى الشرقية حتى الآن؟

الإثنين، 25 يوليه 2022 08:46 م
إنفوجراف.. ماذا أنجزت مبادرة "حياة كريمة" فى الشرقية حتى الآن؟ محافظ الشرقية
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، تهدف إلى تحسين جوده حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم، وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية لهم ويرصد اليوم السابع أهم هذه  المشروعات: 
 
119 مشروعا بقطاع الصرف الصحى
99 مشروعا بقطاع مياه الشرب 
 تأهيل وتبطين 12 ترعة بقطاع الرى 
 أعمال إنشاء 13 كوبرى بقطاع الطرق والكبارى
 87 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية 
 31 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة 
 32 مشروعا بقطاع الصحة
 7 مشروعات بقطاع الإسعاف 
 10 مجمعات حكومية 
 10 مجمعات زراعية 
 4 وحدات إطفاء 
تنفيذ 4 وحدات تضامن اجتماعي
 6 مشروعات بقطاع الغاز الطبيعى
 4 مشروعات بقطاع الاتصالات
 6 مشروعات بقطاع البريد
WhatsApp Image 2022-07-25 at 8.14.44 PM
 

حياه كريمه

مشروعات حياه كريمه

الشرقيه

اخبار الشرقيه

الصرف الصحى

مياه الشرب



الموضوعات المتعلقة

فى كل شبر مشروع.. "حياة كريمة بالمنيا حاجة تفرح القلب".. 23 مليار جنيه تكلفة المشروعات بـ5مراكز ومركز شباب العمارية الغربية ومؤسسة طبية فى مرحلة التشطيب.. جولات مكثفة لرؤساء الوحدات المحلية لإنهاء الأعمال.. صور

الإثنين، 25 يوليه 2022 07:00 م

الكشف على 600 مواطن بمركز شباب كسفريت في الإسماعيلية ضمن "حياة كريمة"

الإثنين، 25 يوليه 2022 05:34 م

محافظ سوهاج: الانتهاء من إنشاء 20 مجمع خدمات حكومية بقرى "حياة كريمة".. صور

الإثنين، 25 يوليه 2022 04:40 م

تنفيذ 80% من محطة مياه الأحايوة شرق بسوهاج ضمن مشروعات"حياة كريمة".. صور

الإثنين، 25 يوليه 2022 04:17 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة