إندبندنت: تفشى أنفلونزا الطيور بجزر فارنى بالمملكة المتحدة "مأساة غير مسبوقة"

كتبت ـ رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إنه تم تصنيف تفشي أنفلونزا الطيور في أحد أهم مناطق وجود الطيور في المملكة المتحدة، بأنه "مأساة حياة برية غير مسبوقة"، ويمكن أن يقتل عشرات الآلاف من الطيور البحرية.

وأوضحت الصحيفة، أن الحراس العاملون في جزر فارني قبالة ساحل نورثمبرلاند ارتدوا بدلات واقية وجمعوا حتى الآن أكثر من 3000 طائر نافق لحرقها. لكنهم يخشون أن عدة آلاف آخرين قد استسلموا للمرض القاتل وسقطوا من المنحدرات في بحر الشمال.



قلق بشأن تفشى الطيور

وتعتبر فارني ، التي يرعاها "الصندوق الوطنى" ، موطنًا مهمًا لـ 23 نوعًا من الطيور ، حيث يعيش هناك قرابة الـ 200000 طائر.

وأوضحت الصحيفة، أن الطيور التي تعشش في الجرف يبدو أنها الأكثر تضرراً من تفشي أنفلونزا الطيور، حيث توجد أنواع أخرى تمكنت من الشفاء.

وقام الحراس العاملون في الصندوق بإزالة جثث الطيور لمنع المزيد من التلوث، وكانوا يرتدون من أجل سلامتهم بدلات بيضاء وقفازات وأقنعة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن 45000 شخص يقومون برحلة إلى جزر فارني سنويا ، لكن الجزر كانت مغلقة أمام الزوار في بداية هذا الشهر.

قال المدير العام للمنطقة ، سيمون لي: "إن رفاهية موظفينا ومتطوعينا وزوارنا هي أولويتنا القصوى ونحن نبحر في مأساة الحياة البرية غير المسبوقة في الجزر. اعتنى الصندوق الوطني بجزر فارني منذ أقل من 100 عام ، ولا توجد سجلات لأي شيء يمكن أن يضر بمستعمرات الطيور البحرية المهددة بالفعل."