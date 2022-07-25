إنتاج وقود الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية.. مشروع تخرج بـ"علوم طنطا"

الغربية محمد طارق

ناقش طلاب كلية العلوم جامعة طنطا مشروع تخرج فى إنتاج وقود الهيدروجين الأخضر باستخدام الخلايا الشمسية، لحل مشكلات الوقود لمصانع "الطوب الطفلة" لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة فيها حاليًا.

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة أن توجيه مشروعات التخرج للطلاب نحو تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، يحظى بأولوية قصوى، موضحاً أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يعد أحد أهم الآليات الرئيسية للدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية باعتبار أن الطاقة هى الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، خاصة فى ظل استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

من جانبه أشار الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم، أن الكلية تولى اهتماماً خاصأً بمشروعات التخرج القابلة للتطبيق، بما يعزز فرص الطلاب للتواصل مع سوق العمل واكتساب المهارات البحثية، وخاصة الموضوعات التى تناقش حلول وأفكار مختلفة ومتعددة لمواجهة التحديات المجتمعية والتكنولوجية والبيئية والصحية.

أوضح عبدالله الوكيل الطالب بالفرقة الرابعة بكلية العلوم أن المشروع يعمل على إنتاج وقود الهيدروجين الأخضر من خلال التحلل الكهربائي للمياه مثل مياه البحار، حيث يتم فصل غاز الهيدروجين وهو غاز قابل للاشتعال يتم استخدامه كوقود، وتعد الخلايا الشمسية هي مصدر الكهرباء في عملية التحلل الكهربي للمياه مما يجعلها مصدر نظيف دائم للطاقة، علاوةً على تطوير مواد جديدة باستخدام تكنولوجيا النانو لزيادة كفاءة الهيدروجين الناتج.

ضم الفريق الطلابى عبدالله الوكيل و نورا العطفى وأماني عبدالبر، وتحت إشراف الدكتور الزيني عبيد، والدكتور محمد بركات بقسم الكيمياء.