إعدام منتجات فاسدة وتحرير 19 محضرا خلال حملة مكبرة بحى الجمرك بالإسكندرية

شن حى الجمرك الإسكندرية حملة مكبرة اليوم، أسفرت عن تحرير 19 محضرا متنوعا و31 حالة إشغال طريق و4 إنذارات وذلك طبقًا للمخالفات المختلفة، وقام التفتيش الصيدلى بالمرور على 7 صيدليات وأسفر عن مخالفة، وتم أخذ 3 عينات من قبل مكتب مراقبة الأغذية بمنطقة الجمرك الطبية، وإعدام 20 كيلو منتجات غذائية فاسدة، كما قامت شركة الصرف الصحى بالمرور على 3 منشآت وتم التعاقد مع 2 منشأة لعمل تطهير يدوى سنويًا وحدة التدخل السريع برفع مخلفات بنحو 3 أطنان.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف دكتورة رباب مدنى رئيس حى الجمرك وذلك لمراقبة الأسعار، والإجراءات الوقائية والاحترازية والتفتيش على الصيدليات والمحلات ومواصلة الحملات الانضباطية بنطاق الأحياء.

وتم خلال الحملة المرور والتفتيش على المنشآت المذكورة للتأكد من سلامة الأدوية والسلع ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين من قبل مسئولى كلًا من مفتش الأغذية إدارة الرقابة والرصد البيئى بالمحافظة، والطب البيطرى، تموين الجمرك، التفتيش الصيدلى، وشركة الصرف الصحى، وبتواجد الإدارات المعنية بالحى، وذلك بتنسيق مدير إدارة اللجان والمجالس بالحى.

واستهدفت الحملة شارع إسماعيل صبرى، الترسانة، قصر رأس التين، محمود فهمى النقراشى، وميدان عرابى والتحرير وأسفرت الحملة عن إزالة 31 حالة إشغال وتحرير 19 محضرا متنوعا و4 إنذارات ،وذلك طبقًا للمخالفات المختلفة، وقام التفتيش الصيدلى بالمرور على 7 صيدليات وأسفر عن مخالفة ، وتم أخذ 3 عينات من قبل مكتب مراقبة الأغذية بمنطقة الجمرك الطبية، وإعدام 20 كيلو منتجات غذائية فاسدة، كما قامت شركة الصرف الصحى بالمرور على 3 منشآت وتم التعاقد مع 2 منشأة لعمل تطهير يدوى سنويًا وقامت وحدة التدخل السريع برفع نقلة بنحو3 أطنان مخلفات.