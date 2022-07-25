إصابة 5 أشخاص بكسور فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وحافلة ركاب بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وأتوبيس رحلات بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالقرب من الكوبرى الدولى بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، حرر المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.