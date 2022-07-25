إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وتروسيكل بطريق أبو غالب

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل بطريق أبو غالب اتجاه مدينة 6 أكتوبر وتم نقل المصابين الى المستشفى ، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا بوقوع حادث بالطريق المشار إليه اتجاه مدينة السادس من أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة ملاكى بتروسيكل، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص نقلوا إلى ستشفى الشيخ زايد التخصصى للعلاج.

وتم استعدال السيارة، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.