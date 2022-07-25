اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وتروسيكل بطريق أبو غالب

الإثنين، 25 يوليه 2022 02:31 م
إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وتروسيكل بطريق أبو غالب حادث سيارة_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل بطريق أبو غالب اتجاه مدينة 6 أكتوبر وتم نقل المصابين الى المستشفى ، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا بوقوع حادث بالطريق المشار إليه اتجاه مدينة السادس من أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة ملاكى بتروسيكل، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص نقلوا إلى ستشفى الشيخ زايد التخصصى للعلاج.
 
وتم استعدال السيارة، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
 

امن الجيزة

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