إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

أصيب 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بعد اصطدامها بأخرى ملاكى أعلى الطريق الدائرى القادم من مدينه نصر إلى القاهرة الجديدة وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم نقل المصابين إلى المستشفي.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود حادث مرورى ومصابين أعلى الطريق الدائرى القادم من مدينه نصر إلى القاهرة الجديدة وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان.

وتبين من خلال الفحص، وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى وانقلاب السيارة الميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى البنك الأهلى لتلقى العلاج.

ورفع رجال المرور آثار الحادث، فيما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.