إصابة 14 شخصا فى انقلاب ميكروباص بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 14 شخصا بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة .

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 14 شخصا بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الضبعة الدولى نطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، حرر المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الحادث.