اليوم السابع
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إصابة 13 شخصا فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

الإثنين، 25 يوليه 2022 12:04 م
إصابة 13 شخصا فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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أصيب 13 شخص فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا على بعد 3 كيلو من مركز ابوقرقاص جنوب المحافظة، أسفر الحادث عن إصابة 13 بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم
إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.
 
 
 
 
 

 


مديرية الامن

انقلاب سيارة

ادارة المرور

اخبار المنيا

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