إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس بالطريق الإقليمي اتجاه العين السخنة

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس بالطريق الدائرى الإقليمي اتجاه العين السخنة، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة منها.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بسبب انقلاب أتوبيس أعلى الطريق الدائرى الإقليمي، بالقرب من بوابة الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه العين السخنة، وعلى الفور انتقلت رجال المباحث الى المكان وتبين انقلاب أتوبيس وإصابة كلا من ألاء بدر حسين محمد، 20 سنه، مقيمة بسوهاج، كسر مفتوح بالزراع الايسر واشتباه كسر بالعمود الفقري، وميرا مدحت فلتئوي حبيب، 21 سنه، سوهاج، سحاجات وكدمات متفرقه بالجسم، يوسف محمود عبدالغني سيد، 23 سنه، سوهاج.

كما أصيب هشام خالد عبد الجواد، 22 سنة، أسيوط، سحاجات وكدمات متفرقه بالجسم، أحمد حنفي محمود، 27 سنة، سائق الأتوبيس، اليندا اشرف، 22 سنه، اسيوط، جرح قطعي اليد اليمنى، م ف ، 21 سنه، بتر بالزراع الايسر و جرح بفروه الرأس، وتم نقل المصابين لمستشفى البنك الأهلي، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث فيما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.