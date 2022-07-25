إزالة 9 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 2343 مترا بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات ومنع أى تعدى جديد نهائيا وإزالة فورية فى المهد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية .

كما شدد محافظ البحيرة، على تفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب، وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.

وفى هذا السياق شهدت مدن ومراكز المحافظة تنفيذ حملات لإزالة التعديات بصفة دورية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 9 حالات تعد بنطاق 3 مراكز بإجمالى مساحة بلغت 2348 مترا.

وتضمنت الحملات الرقابية إزالة حالة تعد بمساحة 2040 مترا بأبو حمص، و7 حالات تعد بمساحة 295 بكفر الدوار، بالإضافة إلى حالة تعد بمساحة 13مترا بالمحمودية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ضد المخالفين، وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابات المختصة.