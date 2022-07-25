وأوضحت الوكالة أنه يتم توزيع السماعات على المستفيدات فى القسم النسائى للاستماع لترجمة خطب المسجد النبوي أثناء الخطبة، وتوزيع بطائق توعوية وإرشادية على قاصدات المسجد النبوى مترجمة إلى (10) لغات للوصول إلى خدمة البث المباشر لترجمة الخطب، وتنفيذ مبادرة صناعة محتوى مترجم إلى "10" لغات عن معالم المسجد النبوى يتم عرضه في المصليات النسائية لإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج بالإضافة لتقديم محتوى إثرائي للزائرات مترجم إلى عدة لغات.

وأوضحت الوكالة أن اللغات المستهدف ترجمتها هي: (اللغة الإنجليزية، والفرنسية، والأردية، والملاوية، والتركية، والبنغالية، والهوسا، والصينية، والروسية، والفارسية).