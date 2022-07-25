أمين «البحوث الإسلامية» يلتقى رئيس اتحاد الناشرين المصريين لبحث التعاون

كتب لؤى على

استقبل الأمين العام ل مجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد بمكتبه صباح اليوم، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، رئيس مجلس إدارة «دار المعارف»، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات العلمية المختلفة.

في بداية اللقاء رحّب الأمين العام برئيس الاتحاد والوفد المرافق له، مؤكدًا أن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يعمل على نشر العلم والمعرفة والثقافة، وتوعية المواطنين، من خلال إرساء قيم المواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التي تتبنى جماعات العنف والتطرف نشرها بين الناس.

تناول اللقاء النقاش حول عقد بروتوكول تعاون مشترك في مجموعة المحاور من أهمها: مجال التدريب، وتحقيق التراث، ونشر الرسائل العلمية، والتعاون في إعداد المجلات العلمية، وإقامة المعارض المشتركة في جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى إطلاق وتنفيذ المبادرات الثقافية.

من جانبه، عرض رئيس الاتحاد للدور الفعال الذي يقوم به الاتحاد، مؤكدًا على أهمية التعاون الفعّال مع الأزهر الشريف وقطاعاته المهمة ومنها مجمع البحوث الإسلامية في جميع المجالات العلمية والمعرفية من أجل نشر الثقافة والمعرفة سواء داخل مصر أم خارجها.