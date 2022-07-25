اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 7 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 25 يوليه 2022 11:48 ص
أمن المنافذ يضبط 7 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
 
وفى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (3) قضايا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (22) قضية . 
 
وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (877) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (252) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" وضبط (7) قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 
 

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امن المنافذ

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