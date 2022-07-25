أقباط إسنا يحتفلون بعيد استشهاد الأنبا بضابا وشهداء مذبحة المدينة التاريخية

احتفل أقباط مدينة إسنا جنوب الأقصر، مساء اليوم الأثنين، بعشية عيد استشهاد الأنبا بضابا أسقف قفط وشهداء مذبحة أسنا، وذلك فى دير الشهداء بمنطقة جبل أغاثون بإسنا، تحت رعاية الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، وبحضور أباء كهنة الإيبارشية والشمامسة والشعب القبطى.

وتضمنت الاحتفالات، تسبحة صلاة عشية ثم رفع بخور عشية، والطواف بالمقصورة الخشبية المرسوم عليها الشهيد الأنبا بضابا داخل الدير، وتسبحة نصف الليل، وأعقب ذلك صلاة القداس الإلهى صباح الغد الثلاثاء، لتذكار عيد استشهاد الأنبا بضابا وشهداء مذبحة أسنا ؛ وهى تعتبر واحدة من أشهر شهداء المذابح الجماعية التى شهدتها الكنيسة القبطية على مر العصور.

وشارك فى الصلوات كل من، القمص تادرس رياض كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية العضايمة، والقس أمونيوس محفوظ كاهن دير العذراء مريم والشهيد ودامون الأرمنتى بجبل أرمنت، والقس أنجيلوس لطفى كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية العضايمة، والشمامسة والشعب القبطى.

ومن الجدير بالذكر أن دير الشهداء يقع على بعد 5 كيلومترات جنوب غرب مدينة إسنا على مشارف الصحراء الغربية، وبنى الدير الحالى فى نفس مكان دير قديم يسمى دير أنبا أسحق، ويحتوى على كنيستين إحداهما من القرن الرابع الميلادى والأخرى حديثة أنشئت فى أوائل القرن العشرين.

وسمى بدير الشهداء لأنه نفس المكان الذى استشهد فيه 160 ألف شهيد من سكان مدينة إسنا من المسيحين على يد جنود الرومان فى نهاية القرن الثالث الميلادى، ويحمل هذا الدير أيضا أسم الأنبا أمونيوس الشهيد أسقف مدينة إسنا وقت الاستشهاد.