أسقف يتعرض لسرقة تحت تهديد السلاح أثناء بث مباشر لعظته في نيويورك

كتبت ريم عبد الحميد

تعرض أسقف فى منطقة بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، للسرقة تحت تهديد السلاح، وذلك أثناء بث مباشر لعظته صباح أمس الأحد، بحسب ما ذكرت الشرطة.

وقالت شبكة ABC News، إن الأسقف لامور وايتهيد على، كان واقفا على المنصة، عندما دخل إلى المكان رجال يرتدون ملابس وأغطية رأس داكنة. وأشارت الشبكة إلى أنها حصلت على فيديو واقعة السرقة.

وقال وايتهيد فى مقطع فيديو نشر على انستجرام: عندما رأيتهم يأتون إلى المكان حاملين أسلحتهم، طلبت من الجميع أن يخفضوا رؤوسهم، لم أعرف ما إذا كانوا يريدون إطلاق النار على الكنيسة، أم أنهم جاءوا للسرقة.

وقال الأسقف، الذى اشتهر هو وزوجته بارتداء مجوهرات باهظة الثمن، إن الرجال استهدفوه هو زوجته، واخذوا مجوهرات قيمتها مئات الآلاف من الدولارات. وقال إنهم سرقوا كمية كبيرة من المجوهرات، لكنه لم يكشف عن قيمتها بالتحديد، بحسب ما ذكرت شرطة نيويورك. فيما ذكرت صحيفة نيويورك بوست إلى أن اللصوص سرقوا مجوهرات من الحاضرين بلغت قيمتها 400 ألف دولار.

وقالت الشرطة إن اللصوص الذين لم يتم تحديد هويتهم، دخلوا إلى المكان وسرقوا الضحية وهربوا من المكان فى سيارة مرسيدس بيضاء.



الاسقف وزوجته

وكان تقرير لشبكة سى إن إن الأمريكية قد ذكر فى مايو الماضى، إن مدينة نيويورك تشهد زيادة كبيرة فى الجرائم الكبرى، بلغت نسبتها 42.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وأوضح التقرير أن المدينة شهدت زيادة نسبتها 46.7% فى السرقات، وزيادة بنسبة 54% فى حوادث السرق الكبرى، و14.9% فى بلاغات الاغتصاب، بينما تراجعت معدلات القتل بنسبة 13.1% مقارنة بعام 2021، لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 9.2% خلال العامين الماضيين.

وقالت سى إن إن، إنه بعد ثلاث عقود من وصول معدلات الجريمة إلى أدنى مستوى تاريخى لها، بدأت معدلات الجريمة فى الاترفاع بمدينة نيويورك مرة أخرى فى عام 2020.