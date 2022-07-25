أسعار النفط تسجل 102.38دولار لبرنت و93.76 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 102.38 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 93.76دولار للبرميل.

وصرح الرئيس الأمريكى جو بايدن بأن وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيسمح للولايات المتحدة بخفض أسعار الوقود في البلاد، وأشار بايدن خلال اجتماع مع مساعديه عبر الفيديو، إلى أن سعر البنزين ينخفض لـ 38 يوما على التوالى، مضيفا أن ذلك جاء نتيجة للإجراءات التى اتخذتها إدارته لزيادة انتاج النفط فى الولايات المتحدة والإفراج عنه من الاحتياطى الاستراتيجي.

وقال بايدن: "نسهى إلى أن ينخفض سعر البنزين في محطات الوقود مع انخفاض سعر النفط... والخبر الجيد أن ذلك يحدث، لكنه لا يحدث بسرعة كافية، وحققنا نجاحا، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة".

وأضاف أنه على الإدارة أن تبحث خطوات إضافية في هذا الشأن، داعيا الشركات للاستفادة من "الأرباح القياسية" من أجل تطوير القدرات الإنتاجية وقدرات التكرير.

وتابع: "نتحدث عن السقف الشامل على سعر النفط الروسي، الذي أقنعت شركاءنا بالموافقة عليه في الشهر الماضي خلال اجتماع مجموعة الدول السبع. وهذا سيسمح بزيادة العرض وخفض واردات بوتين".

وأكد أنه "سيبذل كل في وسعه" خلال الأسابيع القادمة من أجل خفض أسعار الوقود.

أعلنت الجزائر، مساء الأحد، عن انقطاع مؤقت في تزويد إسبانيا بالغاز بسبب تسجيل عطل من الجانب الإسبانى، وأوضحت شركة "سوناطراك" الجزائرية الحكومية للنفط، فى بيان، أن الجانب الإسبانى سجل، الأحد، عطلا على مستوى أنبوب الغاز الرابط بينها وبين الجزائر (ميدجاز)، وهو ما تسبب فى انقطاع مؤقت في تزويد مدريد بالغاز.

وبحسب البيان، تعمل الفرق التقنية الإسبانية على إصلاح هذا العطل من أجل استئناف إمداد إسبانيا بالغاز فى أقرب الآجال.

يذكر أن أنبوب "ميدجاز" هو خط أنابيب غاز طبيعى بين الجزائر وإسبانيا، وتم افتتاحه في الأول من مارس 2011، ويبدأ من منطقة حاسى الرمل بولاية الأغواط ( تبعد 400 كم عن الجزائر العاصمة)، ويمر عبر البحر الأبيض المتوسط؛ وصولا إلى مدينة ألميريا الإسبانية.