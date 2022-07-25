اليوم السابع
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أسعار الدواجن فى مصر اليوم.. الكيلو من 31- 32 جنيهًا تسليم أرض المزرعة

الإثنين، 25 يوليه 2022 09:00 ص
أسعار الدواجن فى مصر اليوم.. الكيلو من 31- 32 جنيهًا تسليم أرض المزرعة دواجن - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الدواجن فى مصر اليوم الاثنين تراجع طفيف بالمزارع وكذلك للمستهلك، وبلغت أسعار الكيلو مستويات تراوحت من 31-32جنيهًا تسليم أرض المزرعة بحسب ما صرح به سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالجيزة، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 37 جنيها وأقصى سعر 40 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى. 

 

متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم:

سعر كيلو الأبيض 31 جنيها للكيلو بالمزرعة.

سعر الساسو فى المزرعة 47 جنيها للكيلو.

كتكوت أبيض يسجل سعر 6 جنيهات إلى 6.25 جنيه.

كتكوت ساسو 4.25 إلى 4.50 جنيه للكيلو.

أمهات بيضاء 28 جنيها.

 

أسعار البيض فى مصر

سجلت أسعار كرتونة البيض فى المزارع ارتفاعا طفيفا عند مستوى 64 جنيها للبيض الأبيض وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 67 جنيها وكرتونة البيض البلدى 58 جنيها.


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