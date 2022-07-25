اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 12:37 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 25 يوليه 2022 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضراوات والفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين، وجاءت كالتالى:-
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.75 جنيه للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 7.25 جنيه.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.5 جنيه .
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.5 جنيه.
‏‎‏‎- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
‏‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيهات .
‏‎‏‎- الخيار بـ 8.5 جنيه .
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيهات .
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5 جنيهات .
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 6.5 جنيه .
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 12.5 جنيه.
‏‎‏‎- الليمون بـ 15 جنيها.
- فاصوليا 15‎ جنيها.
‏- بلح بارحى 34 جنيها.
- بامية 23‎ جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
‏‎- وورق عنب 19 جنيها.
‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
‏- عنب أحمر 12.5 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

سعر الخضراوات

اسعار الخضراوات



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