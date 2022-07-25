أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة ، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين، وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.75 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 7.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.5 جنيه .

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.5 جنيه.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 8.5 جنيه .

‏‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيهات .

‏‎‏‎- الخيار بـ 8.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيهات .

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 6.5 جنيه .

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 12.5 جنيه.

‏‎‏‎- الليمون بـ 15 جنيها.

- فاصوليا 15‎ جنيها.

‏- بلح بارحى 34 جنيها.

- بامية 23‎ جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎- وورق عنب 19 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

‏- عنب أحمر 12.5 جنيه.