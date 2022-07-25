أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 3.75 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 7.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.5 جنيه .
- البصل الأحمر بـ 3.5 جنيه.
- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
- الجزر بـ 7 جنيهات .
- الخيار بـ 8.5 جنيه .
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيهات .
- الباذنجان العروس 5 جنيهات .
- الفلفل البلدى 6.5 جنيه .
- الفلفل الألوان 12.5 جنيه.
- الليمون بـ 15 جنيها.
- فاصوليا 15 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- بامية 23 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- وورق عنب 19 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
- عنب أحمر 12.5 جنيه.
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