8 مهام لإدارة تراخيص التصديق الإلكترونى بـ"إيتيدا".. تعرف عليها

كتبت ـ هبة السيد

أنشأت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، إدارة التراخيص الخاصة بسُلطة التصديق الإلكتروني للمراجعة والتدقيق في طلبات الشركات المتقدمة للحصول على تراخيص توفر من خلالها خدمات التوقيع الإلكتروني في مصر، وتتلقى إدارة السُلطة الشكاوى وتقدم الاستشارات الفنية بالتعاون مع اللجنة المُختصة بالسلطة الجذرية في الهيئة وتتوسط بين الأطراف المتنازعة وتشكل بدورها جزءًا من إطار عمل الهيئة الذي يُحقق في الشكاوى والادعاءات الواردة من صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتُصدر سلطة التصديق الالكتروني Root CA عدد محدود من التراخيص لمقدمي خدمات التوقيع الالكتروني ESPs في مصر ليقدموا بموجبها خدمات التوقيع الإلكتروني وإصدار الشهادات الرقمية والتوقيعات الالكترونية المطابقة للأصل للمواطنين وشركات القطاع الخاص وعملائهم، وتضم الوظائف الرئيسية التي تقوم بها السلطة إدارة عمليات التطبيق الخاصة بمقدمي خدمات إصدار شهادات التوقيع الالكتروني CSPs وتنفيذ العمليات لإصدار الشهادات والمراجعة على مقدمي الخدمات، وهي:

1- تنظيم أنشطة مزاولة خدمات التوقيع الالكتروني.

2- إصدار وتجديد التراخيص في أنشطة التوقيع الإلكتروني، وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

3- تحديد المعايير الفنية والموارد التقنية لتوفير خدمات التوقيع الإلكتروني.

4- تعظيم الاستفادة من تطبيقات الأعمال الإلكترونية.

5- نشر ثقافة تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني محليًا وإقليميًا.

6- تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها.

7- تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف فيما يتعلق بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.

8- المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخليًا وخارجيًا.