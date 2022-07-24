وكيل صحة الفيوم: المستشفى العام الجديد يطابق معايير منظومة التأمين الصحى الجديدة

الفيوم رباب الجالى

قال الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن المحافظة بها 9 مستشفيات حكومية تابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية والعيادات الخاصة، لافتا إلى أن هناك خطة لإنشاء مستشفيات جديدة وتطوير المستشفيات الحالية حتى تكون مطابقة لمعايير منظومة التأمين الصحي الجديدة.

ولفت إلى أن مستشفى الفيوم العام الجديد بمنطقة دمو يتم إنشاؤها علي مساحة 30 ألف متر مربع ومسطح خرساني 9 آلاف متر، ويبلغ إجمالي عدد الأسرة بالمستشفي حوالي 350‪ سرير، موزعين ما بين أسرة عادية وأسرة داخلية، وعناية مركزة، وعناية أطفال وحضانات واقسام الغسيل الكلوي والحروق والأورام، بالإضافة إلى وجود أقسام للأشعة المقطعية والرنين ومعمل متكامل وسكن للأطباء وسكن للتمريض ومدرسة تمريض والمستشفى حاصلة علي موافقة هيئة الرقابة والاعتماد طبقا للمخططات ومطابقة لمعايير التأمين الصحي الشامل، وتوقفت الأعمال الإنشائية لفترة خلال أزمة كورونا ولكن تم استئناف الأعمال مرة أخرى ووصلنا لمرحلة الأعمال الخرسانية للطابق الأول ويتم المتابعة مع المقاول والمهندس وسنقوم باستلامها في أقرب فرصة، ومن المقرر ان تنتهي عملية انشاء الهيكل الخرساني والمباني خلال أيام.

ولفت وكيل وزارة الصحة إلي أنه من المستهدف أن يكون مستشفي متخصص في استقبال المصابين في الحوادث وحالات أمراض العظام والعمليات الجراحية الدقيقة خاصة جراحات الأورام نظرا أقربها من طريق اسيوط الغربي والطرق السريعة، كما أن الهدف من إنشائها هو التشجيع علي السكن والإقامة بالمناطق الجديدة مثل الفيوم الجديدة ومدينة دمو.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن المستشفى العام الجديد سيكون بمعايير مطابقة لمنظومة التأمين الصحي الجديد واي مستشفى سيتم أنشأ ها ستكون وفقا لنفس المعايير.

وعن مستشفي الفيوم العام الحالي أكد وكيل وزارة الصحة انه تم تطوير عدد من الأقسام بالمستشفي مثل قسم مناظير الجهاز الهضمي ومنظار القنوات المرارية الأول من نوعه في المحافظة لإجراء جراحات حصوات القنوات المرارية ومنظار القولون لأخذ العينات لتشخيص أمراض القولون بالإضافة لمناظير الجهاز الهضمي العلوي بالإضافة إلى تطوير قسم السكتة الدماغية وزيادة الطاقة الاستيعابية له حيث كان في البداية 4 أسرة ووصل حاليا الي 40 سرير بالتنسيق مع أقسام الباطنة بالمستشفي والقسم يقدم خدماته لمواطني الفيوم وبني سويف وجزء من مواطني الجيزة.

جدير بالذكر أن مستشفي الفيوم العام الجديد تبلغ تكلفته الإجمالية نحو مليار جنيه، وتم تصميم المستشفى على أعلى المعايير الفنية والهندسية لتتوافق مع معايير الكود المصري لتصميم المستشفيات وكذلك معايير هيئة الرقابة والجودة، مشيراً أن المستشفى تتكون من أربعة طوابق، وتضم أقساماً للطوارئ، والأشعة، والعيادات الخارجية، والعلاج الطبيعي، وبنك الدم، والمعامل، وقسطرة القلب، والصيدليات، وسكن للمرضات، وسكن للطبيبات، والمغسلة، والتعقيم المركزي، وكذلك قسم الغازات الطبية، وإدارة المخلفات، والمخازن، والخدمات الكهروميكانيكية، والورش، إضافة إلى مدرسة التمريض، والمسجد، والمشرحة، والمطبخ، وتتفرد ببعض الخدمات مثل مهبط للطائرات الهليكوبتر، وجراج يسع 224 سيارة.

وسعة المستشفى مقسمة بواقع 137سريراً للإقامة منها 5 غرف عزل، و60 سريراً للرعاية المركزة منها 6 غرف عزل، و11 سريراً للعلاج الكيماوي، و31 حضّانة للأطفال المبتسرين منها 4 غرف عزل، و19 سريراً للرعاية المركزة قسم الحروق، و9 سرير إقامة لقسم الحروق، كما تم إنشاء قسم كبير للعمليات يضم 6 غرف عمليات، وغرفة عمليات بقسم الجروح، وغرفة عمليات للولادة القيصرية، وغرفتين للولادة الطبيعية، بالإضافة إلى قسم خاص للمناظير، لافتاً إلى انتهاء كافة الأعمال وتسليم المستشفى نهاية العام الجديد 2023.

ومن جانبه تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأعمال الإنشائية بمستشفى الفيوم العام الجديد بمنطقة دمو، وذلك بحضور الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، ومسئولي المكتب الاستشاري المنفذ للمشروع.

واستمع محافظ الفيوم، لشرح وافٍ حول خطة ومراحل العمل بالمستشفى، وأقسامها المختلفة، وأكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية في تنفيذ الأعمال، حتى تدخل المستشفى حيز الخدمة قريباً، للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وتخفيف العبء عن مستشفى الفيوم العام الحالي.