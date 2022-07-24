اليوم السابع
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وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد الاختبارات الإلكترونية للالتحاق بمدرسة الطاقة النووية

الأحد، 24 يوليه 2022 03:59 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد الاختبارات الإلكترونية للالتحاق بمدرسة الطاقة النووية وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد الاختبارات الإلكترونية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بقاعة التدريبات بمركز التطوير التكنولوجي بحضور وائل الحداد، مدير مركز التطوير.

وأشاد وكيل الوزارة بالطلاب المتفوقين في الشهادة الإعدادية وحرصهم على تطوير أنفسهم والالتحاق بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، وحثهم على بذل أقصى جهدهم لتحصيل أعلى الدرجات واجتياز الاختبارات الإلكترونية.

وقال وكيل الوزارة، يجرى امتحان الطلاب على مدى يومين من خلال 4 جلسات في مواد (العلوم - الرياضيات - اللغة الانجليزية - الاستعداد العقلي)، مؤكداً أن 30 طالباً أدوا الاختبار في اليوم الأول من الحاصلين على مجموع 260 درجة كحد أدنى في الشهادة الإعدادية، من جميع محافظات الجمهورية وفى نهاية لقائه معهم تمنى لهم التوفيق.

 

جانب من متابعة الاختبارات
جانب من متابعة الاختبارات

 

متابعة امتحان طلاب الشهادة الاعجدادية للإلتحاق بمندرسة الضبعة
متابعة امتحان طلاب الشهادة الاعجدادية للإلتحاق بمندرسة الضبعة

 

متابعة اختبارات الطلاب
متابعة اختبارات الطلاب

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مدرسة الضبعة النووية

الشهادة الإعدادية



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