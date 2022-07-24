وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد الاختبارات الإلكترونية للالتحاق بمدرسة الطاقة النووية

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بقاعة التدريبات بمركز التطوير التكنولوجي بحضور وائل الحداد، مدير مركز التطوير.

وأشاد وكيل الوزارة بالطلاب المتفوقين في الشهادة الإعدادية وحرصهم على تطوير أنفسهم والالتحاق بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، وحثهم على بذل أقصى جهدهم لتحصيل أعلى الدرجات واجتياز الاختبارات الإلكترونية.

وقال وكيل الوزارة، يجرى امتحان الطلاب على مدى يومين من خلال 4 جلسات في مواد (العلوم - الرياضيات - اللغة الانجليزية - الاستعداد العقلي)، مؤكداً أن 30 طالباً أدوا الاختبار في اليوم الأول من الحاصلين على مجموع 260 درجة كحد أدنى في الشهادة الإعدادية، من جميع محافظات الجمهورية وفى نهاية لقائه معهم تمنى لهم التوفيق.



جانب من متابعة الاختبارات



متابعة امتحان طلاب الشهادة الاعجدادية للإلتحاق بمندرسة الضبعة