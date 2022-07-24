اليوم السابع
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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة البعوث الإسلامية للشهادتين الإعدادية والثانوية

الأحد، 24 يوليه 2022 02:45 م
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة البعوث الإسلامية للشهادتين الإعدادية والثانوية وكيل الأزهر يعتمد نتيجة البعوث الإسلامية للشهادتين الإعدادية والثانوية
كتب ـ لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعهدي البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسى  2022/2021 .
 
وتقدم 952 طالبًا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، حضر منهم 912 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للبعوث ‏44 %، بينما تقدم لامتحانات الشهادة الثانوية 602  طالبًا حضر منهم 584 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية البعوث 54 %.‏
 
وجاء فى المركز الأول فى الشهادة الإعدادية للبعوث الطالب/  أم دي أحمد حسن رهان، من دولة بنجلاديش، والمركز الثاني الطالبة/ زهرة يوسف محمد، من الولايات المتحدة الأمريكية، وحل فى المركز الثالث الطالب/ صو محمد ووري، من دولة غينيا كوناكري، بينما جاء فى المركز الرابع الطالب/ محمد نجم العارفين بن محمد، من دولة بنجلاديش‎.‎
 
وفى الشهادة الثانوية حصل الطالب/ محبوب العالم، من دولة بنجلاديش على المركز الأول، وحل فى المركز الثاني الطالب/ ‏معصوم بالله غلزار، من دولة بنجلاديش، بينما جاء فى المركز الثالث الطالب/ رقيب الإسلام، من دولة بنجلاديش، بينما حل ‏في المركز الرابع الطالب/ محمد حبيب الله، من دولة بنجلاديش.
 
وتيسيرًا على الطلاب، وجَّه وكيل الأزهرالشريف بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، كما حرص فضيلته على تقديم التهنئة ‏‏للطلاب الناجحين، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، مؤكدًا أن الأزهر يعتبر الطلاب الوافدين خير سفراء له في بلادهم.
 
 

نتيجة البعوث

وكيل الازهر

الازهر الشريف

نتيجة الشهادة



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