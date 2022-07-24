وكالة الأنباء الكويتية: تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

كتب محمد جمال

كشفت وكالة الأنباء الكويتية أنه تم تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وجاء القرار كما يلى:

أمر أميرى بتعيين رئيس مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور

- وعلى الأمر الأميرى الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولى العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

- وعلى الأمر الأميرى الصادر بتاريخ 9 شوال 1445هـ الموافق 10 مايو 2022م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء

- وبعد المشاورات التقليدية

أمرنا بالتالى

مادة أولى

يعين فريق أول م. الشيخ/ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.