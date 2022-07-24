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وكالة الأنباء الكويتية: تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

الأحد، 24 يوليه 2022 08:37 م
وكالة الأنباء الكويتية: تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح
كتب محمد جمال

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كشفت وكالة الأنباء الكويتية أنه تم تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وجاء القرار كما يلى:

أمر أميرى بتعيين رئيس مجلس الوزراء 
 
- بعد الاطلاع على الدستور
 
- وعلى الأمر الأميرى الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولى العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.
 
- وعلى الأمر الأميرى الصادر بتاريخ 9 شوال 1445هـ الموافق 10 مايو 2022م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء
 
- وبعد المشاورات التقليدية
 
أمرنا بالتالى
 
مادة أولى
 
يعين فريق أول م. الشيخ/ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.
 
مادة ثانية:
 
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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