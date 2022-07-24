اليوم السابع
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وفاة محامٍ أثناء تأدية عمله داخل محكمة القضاء الإداري بطنطا

الأحد، 24 يوليه 2022 07:58 م
وفاة محامٍ أثناء تأدية عمله داخل محكمة القضاء الإداري بطنطا محكمة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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شهدت محكمة القضاء الإداري بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وفاة محام يدعى علاء الدين شلبي، على سلم المحكمة، بعد إصابته بسكتة قلبية أثناء تصويره أوراقا داخل المحكمة، وحاول المحامون وموظفو المحكمة إسعافه ولكن فشلت كل المحاولات.
 
كان المحامي المتوفي قد توجه لماكينة التصوير الموجودة على سلم المحكمة لتصوير أوراق قضية ، وفوجئ المتواجدون بسقوطه أرضا فاقدا الوعي. 
 
وحاول المحامون والمتواجدون إسعافه ولم تنجح محاولاتهم، وتم استدعاء سيارة إسعاف وتم نقله لمنزله بمدينة المحلة لتشييعه لمثواه الأخير.

محافظة الغربية

وفاة محامي داخل محكمة القضاء الاداري بطنطا

طنطا

وفاة محامي بطنطا



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