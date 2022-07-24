اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 يوليه 2022 02:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير خارجية روسيا يحمل الدول الغربية مسئولية الأزمة الغذائية

الأحد، 24 يوليه 2022 02:05 م
وزير خارجية روسيا يحمل الدول الغربية مسئولية الأزمة الغذائية المؤتمر الصحى لوزير الخارجية ونظيره الروسى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، أن الأزمة الغذائية وجائحة كورونا بمثابة أخطاء ارتكبها الغرب في مجال الغذاء، وإصدار العديد من العملات التي ليس لها غطاء، وتم ذلك على عجل، مشيرا إلى أن بلاده لا تطلب بإلغاء العقوبات وسنقوم بتطوير اقتصادنا، موضحا أن الدول الغربية لابد أن يتخلوا عن ممارستهم التي تسببت في أزمة الغذاء.
 
وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي مع الوزير سامح شكري، أهمية ألا يتم فرض عقوبات على شركات الغذاء والأسمدة الروسية، وكذلك بعض البنوك التي فرضت عليها العقوبات، مشيرا إلى أن الدول الغربية تمنع خروج السفن الروسية من الموانئ والعكس، موضحا أن بلاده تؤيد مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وتم فك الحصار عن الموانئ الأوكرانية، والجزء الأخر رفع العقوبات عن القمح الروسي الذي فرض عليه عقوبات من الدول الغربية.
 
وأكد أن بلاده تدعو منذ شهرين إلى فتح ممر آمن من البحر الأسود، وحتى مضيق البوسفور، وهو ما سيضمن وصول المواد الغذائية، شريطة أن ينزع الجانب الأوكراني الألغام التي وضعها في الموانئ، مشيرا إلى أن بلاده ظلت شهور عدة لإزالة الألغام، ولم يقم أحد بذلك ولا نقوم بأي استفزازات لنقل المواد الغذائية.

لافروف في مصر

لافروف يزور القاهره

وزير خارجيه روسيا

سامح شكري

وزير الخارجيه

الازمه الاوكرانيه

ازمه الغذاء

ازمه الطاقه

اخبار روسيا اليوم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة