اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 يوليه 2022 03:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير خارجية روسيا: الدول الغربية تدعو "العرب" لعدم التصوير مع أى مسئول روسى

الأحد، 24 يوليه 2022 02:10 م
وزير خارجية روسيا: الدول الغربية تدعو "العرب" لعدم التصوير مع أى مسئول روسى وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الروسي
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه سيكون هناك دور للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن هناك دعوى من الغرب للمسئولين العرب بعدم التصوير مع أي مسئول روسي أو التوقيع على اتفاقات معها.
 
فيما أشار "ِشكري" في مؤتمر صحفي مع الوزير سيرجي لافروف، إلى أن مصر ترتكز في علاقاتها مع الشركاء الدوليين على الاحترام المتبادل وعدم التدخل والمصلحة المشتركة، مؤكدا أن الاتحاد الإفريقي يرتبط بعلاقات مع عدد من المنظمات الدولية في إطار المصلحة المشتركة، وهناك سياسة ينتهجها الاتحاد لتحقيق الاستقرار والأمن والتنسيق والتواصل، وذلك لممارسة الدور الدولي والإقليمي لتحقيق الأمن والاستقرار.

لافروف في مصر

لافروف يزور القاهره

وزير خارجيه روسيا

سامح شكري

وزير الخارجيه

الازمه الاوكرانيه

ازمه الغذاء

ازمه الطاقه

اخبار روسيا اليوم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة