اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 يوليه 2022 12:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: متوقع حضور 30 ألف مشارك "كوب 27" وفنادق شرم الشيخ جاهزة

الأحد، 24 يوليه 2022 11:47 م
وزيرة البيئة: متوقع حضور 30 ألف مشارك "كوب 27" وفنادق شرم الشيخ جاهزة وزيرة البيئة
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم فتح باب التسجيل للمشاركة فى قمة كوب 27 منذ 24 يونيو المنقضى، وأن المتوقع من أعداد الحضور أن يبلغ ما بين 25-30 ألف مشارك، حيث إن الطلبات كبيرة وأن الفنادق فى شرم الشيخ تستعد لتكون ذات جاهزية لاستقبال الوفود المشاركة وتخضع لإشراف كامل من لجنة مشكلة من وزراتى الصحة والسياحة.

ولفتت خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON: إلى أن الطلبات المقدمة للمشاركة فى المنطقة الزرقاء وهى التى تقوم فيها الدول والمنظمات الدولية لعرض تجاربها، كاشفة أن أعداد الطلبات المقدمة فاقت المتوقع وفاقت المؤتمرات التى تم إعدادها منذ عام 2015".

وأوضحت أن أهمية عقد القمة فى مصر يتزامن مع بدء التعافى من جائحة كورونا والدور المصرى الأفريقى المتنامى منذ عام 2015 قائلة: مصر باتت لاعب رئيسى فى قضية تمثل قضية حياة فى كافة الدول".

 ولفتت إلى كوب 27 فرصة لعرض تجربتها فى الجمهورية الجديدة فى ظل التحول الذى تخوضه مصر فى مجال الطاقة المتجددة وغيرها وكافة مناحى الحياة التى تشكل جهوداً فى إطار مكافحة التغير المناخي".

 


وزيره البيئه

كوب 27

شرم الشيخ



الموضوعات المتعلقة

ممثل كولومبيا: مصر تلعب دورا رائدا فى قمة المناخ "كوب 27"

الإثنين، 18 يوليه 2022 11:47 ص

بايدن يعرب عن تطلعه لنجاح استضافة مصر قمة المناخ "كوب 27"

السبت، 16 يوليه 2022 01:18 م

محمود محيى الدين: "كوب 27" ستركز على كيفية تكيف العالم مع آثار تغير المناخ

الأربعاء، 13 يوليه 2022 04:04 م

ممثل يونيسف لـ"اليوم السابع": كوب 27 رسالة تأكيد على أهمية احتواء تغيرات المناخ

الخميس، 07 يوليه 2022 10:12 ص

وزيرة خارجية تنزانيا: تفعيل مخرجات مؤتمر كوب ٢٧ ضرورى وهام

الخميس، 09 يونيو 2022 02:23 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة