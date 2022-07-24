وزيرة البيئة: متوقع حضور 30 ألف مشارك "كوب 27" وفنادق شرم الشيخ جاهزة

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم فتح باب التسجيل للمشاركة فى قمة كوب 27 منذ 24 يونيو المنقضى، وأن المتوقع من أعداد الحضور أن يبلغ ما بين 25-30 ألف مشارك، حيث إن الطلبات كبيرة وأن الفنادق فى شرم الشيخ تستعد لتكون ذات جاهزية لاستقبال الوفود المشاركة وتخضع لإشراف كامل من لجنة مشكلة من وزراتى الصحة والسياحة.

ولفتت خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON: إلى أن الطلبات المقدمة للمشاركة فى المنطقة الزرقاء وهى التى تقوم فيها الدول والمنظمات الدولية لعرض تجاربها، كاشفة أن أعداد الطلبات المقدمة فاقت المتوقع وفاقت المؤتمرات التى تم إعدادها منذ عام 2015".

وأوضحت أن أهمية عقد القمة فى مصر يتزامن مع بدء التعافى من جائحة كورونا والدور المصرى الأفريقى المتنامى منذ عام 2015 قائلة: مصر باتت لاعب رئيسى فى قضية تمثل قضية حياة فى كافة الدول".

ولفتت إلى كوب 27 فرصة لعرض تجربتها فى الجمهورية الجديدة فى ظل التحول الذى تخوضه مصر فى مجال الطاقة المتجددة وغيرها وكافة مناحى الحياة التى تشكل جهوداً فى إطار مكافحة التغير المناخي".