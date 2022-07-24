اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزارة الدفاع الروسية: تدمير 34 مدفع هاوتزر أمريكيا بأوكرانيا

الأحد، 24 يوليه 2022 07:00 ص
وزارة الدفاع الروسية: تدمير 34 مدفع هاوتزر أمريكيا بأوكرانيا الدفاع الروسية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 34 وحدة مدفعية من طراز هاوتزر الأمريكي.

 

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أنه فى إطار العملية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، تم استهداف وحدات من إطلاق الصواريخ ومدافع ذاتية الدفع، و34 وحدة مدفعية من طراز "هاوتزر"، كما تمكنت القوات الروسية من القضاء على 200 جندى أوكرانى فى منطقة دنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى أكثر من 60 عنصرا من كتيبة "دونباس" للقوميين المتطرفين.

 

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوى الروسية تمكنت من تدمير 11 طائرة بدون طيار أوكرانية فى منطقتى خيرسون وخاركوف ودونيتسك.

 

وعلى الصعيد السياسي، اعتبرت البرلمانية الروسية أولجا كوفيتيدي، أن عملية تسليح أمريكا إلى أوكرانيا بمثابة زراعة لغم تحت حلفائها الأوروبيين، لافتة إلى أن الأوروبيين عبروا للولايات المتحدة عن قلقهم العميق مما يحدث فى وسط أوروبا.

 

وأضافت كوفيتيدى - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - أن الاتحاد الأوروبى يدرك أنه بتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا من جانب الولايات المتحدة يقلل فرص روسيا لإنقاذ أوروبا من هذه الحرب التى لا يحتاج إليها أحد.

 

وأشارت إلى أن تصريح مستشار البيت الأبيض جيك ساليفان حول عدم استعدادها لتسليم صواريخ يتجاوز مدى تحليقها 300 كيلومتر لكييف يجب أن يعيد الصحوة للساسة المتشددين فى أوكرانيا.


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