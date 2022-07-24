وزارة التعليم العالى: 4 آلاف طالب قدموا فى اختبارات القدرات بالكليات

كتب محمد شرقاوى

قال السيد عطا المشرف على التنسيق فى وزارة التعليم العالي، إنه بعد فتح التنسيق قدموا حوالى 4 آلاف طالب على موقع التنسيق الخاص باختبارات القدرات بالكليات، مضيفا أن اختبار القدرات هام جدا قبل دخول الكلية حتى ولو حصل الطالب على نسبة 100% لن يدخل الكلية إلا بعد النجاح باختبار القدرات.

وأضاف خلال حواره لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الطالب يحدد الكلية التى يرغب الدخول لها ويقدم على الموقع ويأتى إلى اختبار القدرات ثانى يوم بعد التقديم إلى الكلية التى قدم عليها، لافتا إلى أنه بمجرد استلام نتيجة الثانوية العامة، يتم تقسيم الكليات على حسب مجاميع الطلاب، ونبدأ المرحلة الأولى تأخذ عدد من الطلاب بعدد الأماكن المتاحة وكذلك جميع المراحل.

وتابع أن الطالب متاح له تعديل رغباته 5 مرات أثناء تقديم رغبات الطالب، مضيفا أننا نلتزم بأعداد محددة بالكليات ويجب على الطلاب تحديد رغباتهم بدقة، مؤكدا أنه يجب على الأسرة نصح الطلبة دون الضغط عليهم، وعدم إفصاح الرقم السرى الخاص بالطالب، ولدينا معامل تنسيق مجهزة بالجامعات الحكومية.