هل هناك علاقة بين العمر الطويل وممارسة الرياضة؟.. تقرير يجيب

فاطمة ياسر

عند القراءة عن أفضل النصائح التي تساهم في الحفاظ علي الصحة العامة، نجد أن تناول الأطعمة الصحية بالإضافة إلي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في طول العمر، وهذا ما توصلت له دراسة جديدة، وقام بنشرها موقع "HEALTHLINE".

أوضح التقرير المنشور في المجلة البريطانية للطب الرياضي، أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل مستمر ويأكلون جيدا هم أقل عرضة للوفاة، حيث لاحظ مؤلفو الدراسة أن المستويات العالية من النشاط البدني لا تتصدى للآثار الصحية السلبية للنظام الغذائي السيئ، ولذا فالالتزام بالنظام الغذائي الجيد والنشاط البدني الكافي مهم للحد على النحو الأمثل من مخاطر الوفاة من جميع الأسباب ،أمراض القلب والأوعية الدموية، الأمراض القلبية الوعائية والأمراض السرطانية ،المرتبطة بالسمنة.

وخضع للدراسة وتقييم بيانات الصحة والتمارين الرياضية لـ 346627 فردا على مدار 11 عاما، وقاموا بتتبع مقدار التمرين الذي أكمله كل مشارك في أسبوع متوسط ​​إلى جانب مدى شدة نشاطهم البدني، كما اتبع الفريق عادات الأكل لدى المشاركين، خلال فترة الدراسة، توفي 13869 مشاركا ،2650 من أمراض القلب و 4522 من السرطانات المرتبطة بالسمنة.

وحول ذلك ، قال المؤلف الرئيسي للدراسة في الدراسة الدكتور في كلية سيدني للصحة العامة ميلودي دينج:" أن الأشخاص الذين يتناولون أطعمة غير صحية ، وكانوا نشطين ما زالوا يقللون بشكل كبير من مخاطر الوفيات من الأشخاص الذين اتبعوا نظاما غذائيا رديئا وكانوا غير نشطين، كل ما في الأمر أنه كان لديك الحد الأقصى من المخاطر عند القيام بالأمرين بشكل صحيح.

ولذا حث التقرير علي ضرورة تناول الأمن المعروف أن النظام الغذائي والتمارين الرياضية يمكن أن يساعد كل منهما في الوقاية من مجموعة من الأمراض المزمنة.