نشاط مكثف فى قطاعات النظافة والإنارة العامة بمركزى فايد والإسماعيلية

أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، على كافة الوحدات المحلية بضرورة تقديم كافة الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم، خاصة فيما يخص النظافة والإنارة العامة حيث شَهد مركز ومدينة الإسماعيلية والوحدات المحلية للقُرى التابعة له اليوم الأحد، نشاطًا مكثفًا فى قطاعات النظافة والإنارة العامة، وتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

حيث قامت الوحدة المحلية لقرية الضبعية بجمع ورفع أكثر من 20 طن قمامة، من عزبة فوزى، أبو بلح، البوسطة، والطريق الصحراوى، وفى قرية عين غصين، تمت أعمال النظافة بنطاق قرية عين غصين وتوابعها، برفع قمامة ومخلفات على مدار يومين بحمولات 20 طن، من عزبة حنيدق، عزبة أبو آمين، العمارات السكنية، عزبة أبو تبرى، مجمع المدارس، وحدة طب الأسرة، عزبة أبو خزيم، طريق نقطة الشرطة، وطريق الترعة.

كما تم تركيب عدد 5 كشافات ليد بعزبة أبو سيت، وصيانة 25 كشاف صوديوم وليد وإصلاح خلية الإنارة وفى قرية الفردان، تم تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات، حيث تم رفع 15 طن قمامة من الفردان غرب، طريق الصالحية، الوحدة الصحية، والشافعيين، كما تم رفع مخلفات تطهير خليج ك13 الأخارسة، وفتح وتسوية الطريق.

وفى قرية نفيشة، تم رفع 82 طن قمامة من توابع الوحدة المحلية لقرية نفيشة من أول أبو عطوة، مدرسة الصنايع، الحضانة، والتر، غرفة السوق، كوبرى الدريسة، أبو همام، الجمعية الزراعية، مؤمنة شحاتة، الحلوس، أبو آدم، السلخانة، شارع الترانزستور.

كما تم أيضًا صيانة كشافات الإنارة العامة بشوارع متفرقة من توابع الوحدة المحلية لقرية نفيشة (شارع العشريني- سكن الضباط – شارع أبو شحاتة- شارع 36) بإجمالى عدد 38 كشاف ليد وصوديوم بالإضافة لقيام لجنة خدمات المستقبل، بتنفيذ حملة نظافة عامة فى مدينة المستقبل، فى مساكن مبارك وفتح الشوارع المغلقة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع مخلفات القمامة من عموم المدينة بحمولة 30 طنًا تقريبًا وفى قرية فنارة قامت الوحدة المحلية للقرية برفع حمولة قدرها 20 طنا تقريبًا وفى قرية كسفريت تم رفع مخلفات القمامة من عموم القرية بحمولة 9 أطنان تقريبًا.

و فى قرية أبو سلطان تم رفع تراكمات القمامة الموجودة بوصلة طريق أبو سلطان بالإضافة إلى رفع القمامة من عموم القرية وفتح المقلب الرئيسى للقرية بحمولة بلغت حوالى 100 طن تقريبًا.