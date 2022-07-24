نائب رئيس اتحاد العمال: "حياة كريمة" نقلة نوعية فى العدالة الاجتماعية

محمد شرقاوى

قال الدكتور مجدى بدوى نائب رئيس اتحاد العمال، إن ثورة 23 يوليو قامت ضد الفقر والظلم وجاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة نقلة نوعية فى العدالة الاجتماعية.

وأضاف نائب رئيس اتحاد العمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن الدولة اتخذت خطوة فى الحد الأدنى للأجور، على الرغم من أن وباء كورونا والحرب الروسية والأوكرانية أثرت على خطة الدولة للنهوض بالعمالة ولكن حاليا تسير بخطى ثابتة لنهوض المواطن المصرى.

وتابع نائب رئيس اتحاد العمال: "ندعو كل عمال مصر من العمالة غير منتظمة فى الاشتراك فى منظومة التأمين الصحى لرعايته، بالإضافة إلى أن هناك صندوقا خاصا للعمالة غير منتظمة لرعايتهم.