"مياه القناة": إحلال وتجديد شبكات المياه بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن استمرار أعمال إحلال وتجديد وتغير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة من "الإسبستوس" الي مواسير PVC بأقطار مختلفة، بمحافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك إطار السعى الدائم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من أعمال وتجديد وتغير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب بقرية فنارة التابعة لمركز من مواسير الاسبستوس الي مواسير PVC بطول 30 كيلو متر، مؤكداً ان جميع الأعمال انهت دون تأثير علي الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تم توفير سيارات مياه الشرب للمواطنين في المناطق التي كانت تشهد أعمال الإحلال والتجديد، كما تم الانتهاء من احلال وتغير خط مواسير بطول 1200 متراً خط 600 وخط 300 مم علي طريق الإسماعيلية ـ السويس الصحراوي.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من مد وتدعيم خطوط شبكات مياه الشرب منطقة البلابسة بقرية هويس سرابيوم بخط 4 بوصة بطول كيلو متراً، كما تم الانتهاء من اعمال مد وتدعيم منطقة المخاضة التابعة لقرية أبوسلطان لخط مياه شرب قطر 4 بوصة بطول كيلو متراً، كما تم الانتهاء تماما من القضاء علي ضعف مياه الشرب بالمناطقة المرتفعة بمنطقة الربيعة التابعة لمركز ومدينة فايد، وذلك عن طريق عملية ربط الشبكات.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أنه تم استلام محطة رفع صرف صحي فنارة والبدء في أعمال التشغيل الجزئي لشبكات المحطة ، كما تم البدء في فتح التعاقدات لاهالي المنطقة لتوصيل خدمة الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية، مشيراً انه تم رفع كفاءة عدد من محطات رفع الصرف الصحي ومياه الشرب التابعة لدائرة مركز ومدينة فايد، وذلك لتقديم خدمات أفضل ومتميز للمواطنين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات، أنه تم الانتهاء تماما من أعمال اصلاح جميع الكسور المفاجئة في خطوط وشبكات مياه الشرب في وقت قياسي فور تلقي البلاغ، منها إصلاح كسر مفاجئ في خط 8 بوصة بمنطقة فايد، كما تم الانتهاء من أصلاح كسر في خط 300 مم بمنطقة التل الكبير، وإصلاح خط مياه قطر 4 بوصة بمنطقة الغطوس بالقنطرة شرق.