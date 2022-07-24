اليوم السابع
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الأحد، 24 يوليه 2022 06:50 ص
أكرم القصاص
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ملك البحرين يصدر مرسوما بتعيين رئيس جديد لهيئة الثقافة والآثار

الأحد، 24 يوليه 2022 06:00 ص
ملك البحرين يصدر مرسوما بتعيين رئيس جديد لهيئة الثقافة والآثار عاهل البحرين
وكالة

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قالت وكالة الأنباء البحرينية إن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسوما بتعيين رئيس جديد لهيئة الثقافة والآثار،  وفقا لما جاء فى قناة روسيا اليوم.

وذكرت الوكالة الرسمية أنه صدر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد مرسوما رقم 38 لسنة 2022 بتعيين رئيس لهيئة البحرين للثقافة والآثار، جاء فيه "يُعيَّن الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيساً لهيئة البحرين للثقافة والآثار".

وأضاف المرسوم "على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية".

 

 


البحرين

عاهل البحرين

وزير الثقافة البحرينى

اخبار البحرين



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