اليوم السابع
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مصر للطيران الناقل الرسمى للوفود المشاركة ببطولة العالم للخماسى بالإسكندرية

الأحد، 24 يوليه 2022 06:17 م
مصر للطيران الناقل الرسمى للوفود المشاركة ببطولة العالم للخماسى بالإسكندرية مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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تقوم شركة مصر للطيران بدور الناقل الرسمى، للوفود المشاركة فى بطولة العالم للخماسى الحديث التى تحتضنها مدينة الإسكندرية فى الفترة من 24 إلى 31 يوليو 2022، حيث تقام منافسات البطولة فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

 

يشارك فى البطولة 43 منتخباً من مختلف قارات العالم بالإضافة إلى مصر البلد المضيف، وتحرص مصر للطيران على تقديم كافة تسهيلات السفر للوفود الدولية المشاركة فى البطولة والمسافرة على متن رحلات الشركة الوطنية من خلال شبكة خطوطها التى تمتد إلى أكثر من 70 نقطة حول العالم حرصاً على خروج البطولة بالصورة المشرفة لجمهورية مصر العربية.

 

 يأتى ذلك ضمن البروتوكول الموقع بين مصر للطيران والاتحاد المصرى للخماسى الحديث والذى ساهمت مصر للطيران من خلاله فى نقل أبطال اللعبة حول العالم استعدادا للمشاركة بالبطولات الدولية المختلفة وتحقيق إنجازات للرياضة المصرية.

 


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