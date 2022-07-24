وقالت اللجنة - في بيان لها مساء الأحد - أن من بين من لقوا مصرعهم طفل غرقا في مدينة الطينطان، أما في مدينة لكصيبة تسببت السيول في حادث انجراف سيارة ما أودى بحياة شخصين وفي مدينة مونكل تسبب سقوط أحد البيوت في وفاة سيدة، وفي مدينة روصو جنوب نواكشوط تم تسجيل خسائر مادية في مناطق مختلفة جراء الأمطار التي شهدتها البلاد.

وفي مدينة روصو لقي شخص مصرعه إثر انزلاقه في قناة ري، وفي آدرار شمال البلاد نجح الجيش الموريتاني في إنقاذ عائلة حاصرتها السيول إثر إجلائها بطائرة عسكرية ونشر الجيش غواصين من البحرية الوطنية و زوارق بحرية وآليات إنقاذ.