مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة بخارية بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مركز العدوة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية في قرية صفانية بمركز العدوة شمال المحافظة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص واصابة 2 آخرين، وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى العدوة، فيما تم نقل المصاب لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.