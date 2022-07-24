مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة بخارية بالمنيا

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 2 آخرين، في حادث انقلاب دراجة بخارية بإحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مركز العدوة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية في قرية صفانية بمركز العدوة شمال المحافظة.
وأسفر الحادث عن مصرع شخص واصابة 2 آخرين، وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى العدوة، فيما تم نقل المصاب لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة