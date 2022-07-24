مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع لعقار سكنى في حلوان

لقيت فتاة مصرعها اثر سقوطها من الطابق الرابع لعقار سكنى فى حلوان، بعد اختلال توازنها وسقوطها من شرفة منزلها وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال فتاة تدعى "م.أ"، 14 سنة، مصابة بكسور ونزيف داخلى، إثر سقوطها من علو، وتوفيت جراء إصابتها.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم العثور على جثة الضحية ترتدى ملابسها بالكامل، وبها عدة كسور وكدمات.

وتشير التحريات الاولية إلى اختلال توازن الضحية حال توقفها بشرفة منزلها وسقوطها وتجرى مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.