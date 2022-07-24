مصرع طفل 4 سنوات سقط من الطابق الخامس فى نجع الشيخ فضيل بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، مصرع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، إثر سقوطه من الطابق الخامس فى منزله بمنطقة نجع الشيخ فضيل، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين فحصها من رجال الطب الشرعى وتسليمه لذويه والتصريح بالدفن، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة بمركز شرطة إسنا يفيد بمصرع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات عقب سقوطه من الطابق الخامس فى منزله بمنطقة نجع الشيخ فضيل، حيث فارق الحياة قبل وصول جثمانه للمستشفى، وتم وضع جثمان الطفل داخل مشرحة مستشفى طيبة التخصصي لحين فحصها من رجال الطب الشرعى وتسليمه لذويه والتصريح بالدفن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا حادثي غرق فى مدينة إسنا لشاب وطفل وتم نقلهما لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وذلك لحين التصريح بدفن جثمانيهما وتسليمهما لذويهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبداية الواقعة الأولى كانت بتلقى مديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بغرق شاب خلال السباحة في نهر النيل فى شارع البحر بإسنا، ويدعى "محمد.أ.ع"، 30 سنة عامل فى مطعم كشري بإسنا ومقيم بكفر الشيخ، وتم وضع جثمان الشاب فى مشرحة المستشفى لحين التصريح بالدفن وتسليمه لذويه، أما الحادث الثاني فشهدت ترعة قرية طفنيس بمدينة إسنا، غرق طفل يدعى "شهاب.ع.أ" 7 سنوات، وتم استخراج جثمانه ووضعه فى مشرحة المستشفى وصرحت النيابة لأسرته بتسليمه ودفنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.