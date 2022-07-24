مصرع شخص وإصابة آخر في حادثين بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

صدمت سيارة شخصا، ما أسفر عن مصرعه أعلى الطريق الدائري في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع شخص صدمته سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري في بولاق الدكرور.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كما أصيب شخص نتيجة اصطدام سيارة به في شارع السودان بالعجوزة وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بشارع السودان في العجوزة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة ملاكي صدمت شخصا مما أدى لإصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وباشرت النيابة التحقيق.