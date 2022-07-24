مصرع رجل فى العقد السادس طعنا فى إحدى حانات العاصمة البريطانية لندن

كتبت: ريم عبد الحميد

تعرض رجل للطعن حتى الموت فى حانة بالعاصمة البريطانية لندن، وبدأت السلطات التحقيق فى أسبا مقتله.

وبحسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية، فإن الشرطة بدأت تحقيقا جنائيا بعدما تلقت بلاغات بشأن معاناة رجل من إصابات ناجمة عن طعن فى إحدى الحانات فى طريق أوكسبريدج بمنطقة إيالنج مساء السبت.

وتواجدت الشرطة أثناء عملية الإسعافات الأولية للمريض لكن تم إعلان وفاته. وأكدت شرطة العاصمة أنه لم يتم القبض على أى شخص على صلة بالحادث فى المراحل الاولية من التحقيق، وتم إبلاغ أسرة الضحية ويتلقون الدعم من قبل الضباط المختصين.

وسيتم إجراء فحص ما بعد الوفاة وتهديد الهوية الرسمية للضحية فى الوقت المناسب.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم استدعاء الضباط فى تمام الساعة الثانية عشر إلا خمس دقائق قبل منتصف ليل الأحد، لرجل أصيب بطعنات داخل حانة فى طريق أوكبريدج. وتم إعلان وفاة الرجل الذى يعتقد أنه فى الخمسينيات من عمره، وتم إبلاغ أسرته.