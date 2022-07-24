مصابة بالسرطان تطالب سلطات كولومبيا بالإفراج عن ابنتها المحكوم عليها بـ38 سنة

فاطمة شوقى

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طالبت آنا ديزى جارثيا، وهى أم كولومبية مصابة بالسرطان، السلطات الكولومبية، بالإفراج عن ابنتها بولين كارين دياز، عارضة أزياء ومسجونة منذ عام 2017، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الكولومبية.



ام كولومبية

وأشارت الصحيفة إلى أن كارين محكوم عليها بالسجن 38 عاما لمشاركتها في حادث اختطاف شخصين وقع في عام 2011 ، وتلقت أسرة الشخصين مكالمات تطالب بثلاثة مليارات دولار للافراج عنهما.

ووجهت الأم الكولومبية نداء للسلطات عبر تسجيل فيديو نشرته على صفحتها على الانستجرام ، وقالت إن ابنتها لم تشارك في هذا الحادث، وتستغيث من أجل الحصول على حريتها وخروجها من السجن.



فتاة كولومبية

وأشارت الصحيفة إلى أن الأم الكولومبية تصر بعد 5 سنوات على براءة ابنتها وأنها مظلومة وطالبت السلطات بأهمية التوصل إلى الحقيقة.

وتعانى كولومبيا من حوادث كثيرة تخص الاختطاف ، واعترف "تيموشنكو"، القائد السابق لـ"القوات المسلّحة الثورية الكولومبية" (فارك) بمسؤولية الحركة عن خطف أكثر من 20 ألف شخص خلال ربع القرن الأخير من النزاع المسلح بين المتمردين والقوات الحكومية.

وفي قاعة محاضرات في العاصمة بوجوتا جلس رودريجو لوندونو، الشهير بتيموشنكو، أمام عدد من الرهائن السابقين وعائلاتهم، قائلاً إنّه يتحمل مع ستة آخرين من كبار قادة فارك، المسؤولية عن عمليات الخطف التي ارتكبتها الحركة.

والقادة السبعة متهمون حالياً أمام "المحكمة الخاصة من أجل السلام" التي انبثقت من اتفاق السلام الذي أنهى النزاع بين القوات الحكومية والمتمردين في 2016.