مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يبحث شكاوى المنتفعين ميدانيا.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد الدكتور أحمد البرعى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، اجتماعا مع مدير إدارة الرعاية الأولية بفرع الهيئة، ومدير مركز حى السلام، ومدير إدارة رضاء المنتفعين بفرع الهيئة، ومسؤول إدارة رضا المنتفعين بمركز طبى حى السلام، لمتابعة انتظام سير العمل ، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى ، وصرح الدكتور أحمد البرعى أن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لا يألو جهدا فى الاستجابة الفوريه لشكاوى المواطنين ، وحسمها أول بأول إيمانا بدور هيئة الرعاية الصحية فى توفير كافة الاحتياجات الطبيه للمنتفعين ، وأن كافة الجهود والإجراءات التى يقوم بها فريق العمل تهدف لخدمة المنتفعين ، وتحقيق أعلى معدلات الرضا عن الخدمات الطبيه المقدمة لهم فى المقام الأول.

عقب الاجتماع تفقد البرعى مركز طب الأسرة بحى السلام ، لمتابعة سير العمل، والوقوف على مستوى الخدمه المقدمه ، وشملت الجولة التفقديه تفقد الأقسام المختلفه بالمركز من عيادات طب الأسرة والعيادات التخصصيه والأسنان وتنظيم الأسرة والمعمل والصيدليه ، إلى جانب استطلاع آراء المترددين على المركز حول الخدمه الطبيه المقدمه ، لرصد مدى رضاهم عن الخدمة والاطمئنان على تقديم أفضل الخدمه الطبيه ، مؤكدا على حرص الهيئة على توفير الخدمات والرعاية الصحيه المتكاملة للمنتفعيين وتيسير الحصول عليها.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانيه لخدمات الرعاية الصحيه المتكاملة بأعلى معايير الجودة وصولا لأعلى معدلات رضاء المنتفعين بخدمات التأمين الصحى الشامل بالمحافظة .