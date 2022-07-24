محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير وتوسعة الطرق وبناء سور على ترعة الشكرية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، أعمال التطوير التي تشهدها عدد من الأحياء غرب وشرق العاصمة، توسعة ورصف الطرق.

تفقد محافظ كفر الشيخ، توسعة الطريق المتجه من الموقف الجديد لميدان الملك عبدالله، من ناحية ترعة ميت يزيد والمار بالحديقة المركزية المجانية، كما وجه بإعادة تطوير الطريق المجاور للمسلة القريبة من إدارة مرور كفر الشيخ، كما تفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري على ترعة ميت يزيد بالقنطرة البيضاء.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه، توسعة طريق تقسيم النيابة الإدارية بشرق العاصمة، ولأعمال الجارية لبناء سور على ترعة الشكرية التي تم تبطينها غرب المدينة، حرصا على حياة الأطفال، خاصة أن تلك المنطقة أصبحت قبلة للمتنزهين، عقب رصف الطريق وتوسعته، وتبطين الترعة.

كما تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، أعمال توسعة ورصف امتداد طريق صبري القاضي المار بسوق الجملة وعمارات تحيا مصر، والمتجه لمحلة موسي وسخا، وسيتم توسعة الطريق لهما ورصفه.



توسعة طريق حي تقسيم النيابة الادارية



جانب من جولة المحافظ



متابعة اعمال التطوير